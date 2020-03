Celebridades Por conta do coronavírus, Luana Piovani diz que ficou “presa” em Lisboa e que não vai celebrar aniversário do filho em Nova York

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Atriz não conseguiu embarcar por conta do surto do novo coronavírus Foto: Divulgação Atriz não conseguiu embarcar por conta do surto do novo coronavírus. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Luana Piovani, 43, compartilhou sua saga no aeroporto de Lisboa na quinta-feira (12), através das redes sociais. A atriz, que vive em Portugal com os filhos, iria realizar uma viagem à Nova York (EUA) para celebrar o aniversário do primogênito Dom, no próximo dia 26.

A viagem foi suspensa devido o surto do novo coronavírus. “Vim toda corajosa pro aeroporto pra embarcar e não consegui. Não posso correr o risco de perder o aniversário do mais velho”, afirmou Piovani em seus stories.

Depois de algumas horas, a atriz voltou a falar na rede social e disse que no final foi bem atendida pela companhia área. “A gente remarca… Agora vou ficar tomando vinho em casa, malhando, cuidando da vida dos miúdos.”

A dificuldade vivida por Piovani é apenas o reflexo da decisão tomada pelo presidente dos EUA Donald Trump. Ele afirmou na noite de quarta-feira (11), que vai suspender por 30 dias – a partir de sexta-feira (13) – todas as viagens da Europa (com exceção do Reino Unido) que tenham os EUA como destino a fim de restringir o espalhamento do novo coronavírus.

Trump afirmou que são medidas necessárias para evitar o surgimento de novos focos do que ele chamou de “infeção horrível” no país. Ele disse que a Europa falhou em restringir as viagens da China. “Com medidas rápidas nós tivemos números de casos do vírus dramaticamente menores nos EUA do que há hoje na Europa.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário