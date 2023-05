Colunistas Marcas na pista

Por Leandro Mazzini | 17 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) enviou ofício ao Palácio do Planalto, no dia 27 de março, solicitando audiência com o presidente Lula da Silva e até agora não recebeu nenhuma sinalização. Representantes da categoria já conversaram com o ministro da Justiça, Flávio Dino, mas querem chegar ao Barba por um motivo maior: limpar a imagem da PRF. A FenaPRF quer esclarecer os episódios sobre as acusações de que a corporação foi usada eleitoralmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para barrar ônibus com eleitores em redutos do PT na eleição. Há, sim, parte bolsonarista na PRF, mas não são todos. E o caso citado ainda é investigado. A ideia é fazer uma visita de cortesia e apresentar o posicionamento da entidade sindical.

O defensor

Dentre advogados do ex-ministro da Justiça Anderson Torres se destaca o matogrossense e coronel da PM aposentado Eumar Novacki. Ele foi o braço direito do magnata da soja Blairo Maggi no Governo e no Senado. Começou a vida atuando como seu ajudante de ordens, assim como o coronel Cid “sombra” de Bolsonaro.

Retorno

A CPI da Covid rendeu holofotes a Renan Calheiros (MDB-AL), Omar Aziz (PSD-AM) e Eduardo Braga (MDB-AM) como os principais e ferrenhos opositores ao então presidente Bolsonaro. O reconhecimento do Governo Lula foi do tamanho da grita deles. Renan, com R$ 16 milhões, Omar, com R$ 11,8 milhões e Braga com R$ 12 milhões foram os senadores que mais tiveram emendas confirmadas semana passada.

Carlismo

A sensação em Brasília e no Nordeste, das hostes às cúpulas de partidos, é que Luciano Bivar matou o PFL, o DEM e o carlismo. Ao abraçar ACM Neto debaixo do braço na estrutura do União Brasil. Neto anda perdido sem holofotes e terá o grande desafio de se reinventar – e não perder o espólio do avô no reduto tradicional.

É muito dinheiro

O porquê de a CBF não querer se meter em investigação na PF e no MPF, mas principalmente não suspender o campeonato para frear a bagunça: O Betano deu nome ao “Brasileirão” 2023; As federações de Pernambuco, Santa Catarina e Paraná também venderam os naming rights (direitos de nome) de seus campeonatos para sites de apostas. Ronaldo “Fenômeno”, dono do Cruzeiro, é garoto propaganda de sites. Etc etc

Sobre regras

O deputado estadual Renato Freitas, do Paraná, vez ou outra alega racismo para justificar abordagens sobre atos seus. Semana passada ele foi retirado de um voo da Azul, em Foz do Iguaçu, por agentes da PF para averiguação, porque não teria passado no detector de metais. Fez um show. Em 2014, o então deputado federal Paulo Maluf passou pela mesma situação. Mas reconheceu que não havia passado pelo detector.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/marcas-na-pista/

Marcas na pista

2023-05-17