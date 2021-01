No total, o atual presidente conquistou 2.533.799 votos, enquanto a segunda colocada teve 541.345, e o terceiro, 496.583. Em meio ao agravamento da pandemia de coronavírus no país, a abstenção foi de 60,51%.

Após a confirmação oficial da sua vitória, Rebelo afirmou: “Temos de reencontrar o que ficou perdido. Fazer esquecer as xenofobias, as exclusões, os medos. Temos de valorizar as inclusões, os afetos, as cidadanias”.

Rebelo, de 72 anos, é do Partido Social Democrata. “Os portugueses não querem uma pandemia infindável, uma crise sem termos à vista, um empobrecimento agravado, um recuo em relação a outras sociedades europeias, um sistema político lento a perceber a mudança e um extremismo nas pessoas, atitudes e vida social e política, e querem uma pandemia dominada o mais rápido possível, uma presidência da União Europeia fortalecendo o papel de Portugal e do mundo”, acrescentou.