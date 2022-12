Grêmio Marcelo Salles é o novo integrante da comissão técnica do Grêmio

7 de dezembro de 2022

O profissional tem passagens por Brasiliense, Cruzeiro, Bahia e Vasco, entre outras equipes. (Foto: Reprodução/Twitter)

O Grêmio anunciou nesta quarta-feira (07) o seu no auxiliar técnico. Marcelo Salles, de 44 anos, fará parte da comissão técnica do treinador Renato Portaluppi junto com o seu auxiliar Alexandre Mendes.

O novo auxiliar estava no Flamengo, do Rio de Janeiro, e já trabalhou com o técnico gremista. Salles chegou a comandar o time carioca de forma interina na saída de Abel Braga e até a chegada de Jorge Jesus, em junho de 2019.

Marcelo Salles começou a sua carreia no Flamengo, em 2000. Foi assistente do treinador Joel Santana, em 2005, e fez parte da comissão de Andrade, em 2009.

Deixou o Flamengo em 2010 tendo passagens por Brasiliense, Cruzeiro, Bahia e Vasco, entre outras equipes. Voltou ao clube carioca em 2019 como assistente e acabou comandando a equipe principal após a saída de Abel Braga e a chegada de Jorge Jesus.

Acabou afastado do clube em 2020, mas voltou no ano seguinte onde permaneceu até ser anunciado pelo Tricolor.

