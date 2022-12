Inter “Renovamos com ele por convicção”, diz o presidente do Inter sobre o técnico Mano Menezes

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

O presidente do Inter concedeu entrevista para a Rádio Grenal Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional O presidente do Inter concedeu entrevista na Rádio Grenal (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Nesta terça-feira (06), o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, concedeu uma entrevista para a Rádio Grenal, emissora da Rede Pampa, dentro do programa “Futebol Alegria do Povo”. Sob o comando do jornalista Luiz Carlos Reche, o mandatário colorado teve a oportunidade de responder as perguntas dos jornalistas.

Barcellos falou de diversos assuntos como: SAF, revisão estatutária, oposição, Mano Menezes, contratações, base, Campeonato Gaúcho entre outros.

Alessandro Barcellos falou sobre Mano Menezes e o acerto da direção em contratar o técnico experiente depois de ter técnicos estrangeiros que acabaram não dando certo.

“Vínhamos de trabalhos que não deram certo. Talvez não entregamos as condições ideais de trabalho para estes treinadores, e isso não aconteceu com o Mano. Temos com ele um compromisso de continuidade e assim será”, disse Barcellos.

O comandante do clube gaúcho ainda falou que renovou com Mano por convicção do seu trabalho ótimo em 2021. E disse que não tinha recebido nenhuma notícia da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sobre o interesse no treinador para assumir após a saída do Tite na Seleção Brasileira.

“Renovamos com ele por convicção. Não tínhamos nenhuma notícia de interesse da Seleção Brasileira por ele na época. Renovamos com ele pelo bom trabalho desde que chegou”, disse o presidente colorado.

