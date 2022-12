Perto de começar a temporada de 2023, o Grêmio está em total reformulação. Pelo menos é a ideia da nova diretoria. Não com novos nomes, mas os novos comandantes querer reorganizar o departamento médico em três áreas separadas. Dois novos funcionários estão encaminhados.

A diretoria pretender esquematizar o atual departamento em três divisões: Saúde, Performance e Ciência. Rafael Barleze, ex-Athletico, como o coordenador geral. Flávio Cruz como coordenador médico após experiência no Al Sadd, do Catar, e no Aspetar, centro de esporte e ortopedia em Doha.

Cada setor dentro do departamento terá o seu coordenador responsável, que responderá a Barleze. Três dirigentes políticos, um deles é Gustavo Bolognesi, vice-presidente eleito, fará o contato entre eles e o Conselho de Administração.

A intenção das mudanças é operacionalizar melhor as situações internas e modernizar a gestão com mais profissionais envolvidos para cuidar do elenco gremista. O plano de Bolognesi é ter uma estrutura que funcione independentemente das pessoas que estarão trabalhando.