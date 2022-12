A novela ainda não acabou. Edenilson quer deixar o estádio Beira-Rio, mas a direção do Inter quer permanecer com o jogador por mais uma temporada. A ideia é apenas liberar o meia-campista se tiver uma oferta boa tanto para o atleta quanto para o clube.

Segundo informações, a intenção do Edenilson é realmente deixar o clube gaúcho. Um dos principais motivos para a saída do jogador se referem ao ambiente negativo com parte da torcida colorada. Desde o final da temporada, Santos e o Atlético-MG mostraram interesse no jogador e fizeram sondagens, mas nada de propostas.

A pré-temporada do Inter começa no dia 14 de dezembro. O jogador ainda não sabe o seu futuro, mas os representantes dele planejam encontros com a direção a partir do início das atividades.

O meia-campista chegou no Inter, em 2017. No clube, o jogador tem 306 partidas e 48 gols pelo time do Inter. No elenco atual é o jogador que mais defendeu o time. O contrato com o Inter vai até o final da temporada de 2024.