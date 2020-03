Porto Alegre Marchezan fala de combate ao coronavírus em encontro de prefeitos

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Medidas adotadas em Porto Alegre foram apresentadas por Marchezan na reunião nacional. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O enfrentamento do novo coronavírus em Porto Alegre conta com equipes municipais de saúde destacadas especialmente para a coleta domiciliar de amostras para exames, em casos suspeitos. A medida compõe o Plano de Contingência da capital gaúcha para frear a contaminação pela infecção respiratória que já tem quatro casos confirmados no Rio Grande do Sul. O prefeito Nelson Marchezan Júnior apresentou a estratégia de saúde municipal em painel de debates durante a 77ª Reunião Geral da FNP (Frente Nacional dos Prefeitos), em Florianópolis (SC), na manhã desta quinta-feira (12).

De acordo com Marchezan, que ocupa o cargo de vice-presidente de Saúde da FNP, além da coleta domiciliar para pesquisa de covid-19, Porto Alegre adotou recursos de comunicação para atualizar a população e manter a situação de tranquilidade social, como notas conjuntas assinadas pelas instituições e um hotsite com orientações de prevenção e informações sobre serviços de saúde.

Outras ações incluem a contratação temporária de profissionais, a ampliação da cobertura da atenção primária em saúde (oito postos funcionando até 22h e outros 18 abertos 60 horas por semana) e da capacidade de atendimentos. Marchezan reafirmou que o inverno traz “desvantagens, mas também vantagens, já que temos estruturas preparadas para o atendimento a infecções respiratórias nesses períodos de alta demanda”.

A uma plateia formada por gestores públicos, o prefeito de Porto Alegre defendeu também a contratualização como futuro para a assistência em saúde e disse que o modelo de contratação de serviços colabora para ampliar a atenção primária a pessoas que investigam o Covid-19. “Em um mês, a contratualização nos permitiu aumentar em 54% o atendimento nas estruturas atuais das unidades de saúde. Isso vai ser, de alguma forma, fundamental para recepcionar as pessoas na atenção básica e mantê-las afastadas dos hospitais, pior local para alguém contaminado receber seu primeiro atendimento”, ponderou.

A informação é a chave para orientar a população e travar os mecanismos de contaminação pelo novo vírus, alertou o prefeito da capital gaúcha. “A grande questão é o timing. Além de saber o que fazer, precisamos saber quando fazer, para que não se tornem medidas populistas e insustentáveis, que gerem pânico ou alarme. Com informação, que a gente crie o remédio para a doença”, concluiu.

Histórico – Em Porto Alegre, o primeiro caso suspeito foi identificado no dia 29 de janeiro. Em 7 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou aos hospitais o Plano de Contingência do Vírus. O primeiro caso confirmado de infecção no Brasil foi registrado em 25 de fevereiro. Em 4 de março, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou à população as ações e estratégias municipais de prevenção. Nessa quarta-feira, 11, a prefeitura divulgou o primeiro caso confirmado da doença, e, no fim do dia, veio a confirmação do segundo paciente infectado.

Segundo o Ministério da Saúde, até o momento o Brasil tem 60 casos de contágio. A capital gaúcha tem 38 casos suspeitos em investigação e 77 descartados, além dos dois confirmados. No Estado, já são quatro confirmados, 50 suspeitos e 160 descartados. Nessa quarta-feira, a OMS(Organização Mundial da Saúde) declarou a pandemia de Covid-19.

