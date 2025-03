Porto Alegre “Março Azul”: Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, ressalta a importância da prevenção do câncer de intestino

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Tumores desse tipo são os terceiros mais comuns no Brasil. (Foto: Arquivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dedicada à prevenção do câncer de intestino, a campanha “Março Azul” tem como foco o terceiro tipo de tumor mais comum no Brasil. São aproximadamente 45 mil novos casos por ano, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca). A doença afeta homens e mulheres de forma semelhante, sendo mais frequente a partir dos 50 anos e com incidência estimada em 21 casos a cada 100 mil habitantes.

O tratamento envolve a remoção cirúrgica do segmento acometido pelo tumor, além de expedientes como a quimioterapia. Para isso, são utilizados métodos tradicionais ou técnicas minimamente invasivas, como as cirurgias videolaparoscópica e robótica.

De acordo com Tiago Leal Ghezzi, chefe do Serviço de Coloproctologia do Hospital Moinhos de Vento e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, essas ferramentas são utilizadas para maximizar a precisão cirúrgica, reduzir o trauma tecidual, aumentar a segurança do procedimento, atenuar o risco de complicações e diminuir o tempo de internação, acelerando assim o processo de recuperação do paciente.

“Assim como em grandes centro médicos de referência mundial, o Hospital Moinhos de Vento conta com qualificadas equipes assistenciais que discutem individualmente os casos de câncer de intestino em ambiente de tumor board [reunião multidisciplinar para definição da melhor conduta]”, explica Ghezzi.

Ele prossegue: “Protocolos internacionalmente validados de fast track surgery [cuidados e práticas que permitem recuperação pós-operatória acelerada e com menor taxa de complicações[ e todo arsenal para tratamento minimamente invasivo do câncer colorretal, o que inclui cirurgia videolaparoscópica, cirurgia robótica, cirurgia transanal endoscópica e excisão por dissecção submucosa por colonoscopia.”

A conscientização para a importância do aspecto preventivo, no entanto, continua sendo a melhor estratégia. A realização de exames como a colonoscopia e a adoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios, são essenciais para reduzir o risco do câncer de intestino. A detecção precoce da doença, ou seja, em sua fase inicial, amplia em mais de 95% as chances de cura.

Reconhecimento internacional

Em fevereiro, o Moinhos de Vento foi reconhecido internacionalmente como o quarto melhor hospital da América Latina, conforme o tradicional ranking “World’s Best Hospitals 2025”, elaborado pela revista norte-americana Newsweek.

Trata-se da sexta vez que a instituição gaúcha aparece no ranking que classifica as 250 melhores instituições ao redor do mundo. A instituição é também, na lista, a única representante brasileira do segmento localizada fora do Estado de São Paulo.

Elaborado anualmente, o ranking elenca os melhores hospitais de todo o mundo. Nesta edição, foram incluídos dados de 2,4 mil instituições em 30 países. Na listagem mundial, o Moinhos de Vento está na 127ª posição e integra o seleto grupo de 10 representantes da América Latina entre os 250 classificados, sendo eles chilenos e brasileiros.

O ranking leva em consideração as recomendações de médicos, profissionais e gestores da área da saúde, e também, a análise de desfechos clínicos; além de nortear o público sobre os requisitos, que precisam ser considerados, para que um serviço de saúde seja avaliado como excelente.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/marco-azul-hospital-moinhos-de-vento-em-porto-alegre-ressalta-a-importancia-de-prevencao-do-cancer-de-intestino/

“Março Azul”: Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, ressalta a importância da prevenção do câncer de intestino

2025-03-11