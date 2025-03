Porto Alegre Unimed Porto Alegre lança campanha de estímulo ao autocuidado feminino

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Iniciativa abrange conteúdos em vídeo na internet e redes sociais. (Foto: Reprodução)

No Mês da Mulher, a Unimed Porto Alegre lançou uma campanha sobre as diferentes formas de autocuidado. A ação tem como um de seus destaques um filme sobre profissionais femininas ligadas à linha de frente da saúde, tais como médicas, enfermeiras e psicólogas, todas também se cuidando (e não só aos pacientes) por meio de atividades voltadas ao bem-estar e qualidade de vida.

O conceito da campanha é um convite a todas as mulheres para que cuidem mais de si mesmas. “Existem muitas formas de cuidar de você: encontre a sua e conte com o nosso cuidado”, enfatiza o mote da iniciativa. A ação é estrelada por profissionais da empresa que atuam na capital gaúcha.

A campanha conta, ainda, com uma série de videocasts (programas de conteúdo em vídeo na internet) sobre aspectos da saúde feminina. A lista abrange temas como impacto do excesso de informações no cuidado com a saúde, prevenção e cuidados dermatológicos femininos e saúde da mulher na maturidade.

As conversas têm como convidadas diversas médicas cooperadas da Unimed Porto Alegre, especialistas em diferentes áreas. Os episódios serão disponibilizados semanalmente ao longo deste mês no canal da Unimed Porto Alegre no site de vídeos Youtube e também na página “unimepoa” da rede social Instagram.

Cuidado personalizado

A saúde da mulher exige cuidados específicos e, por isso, a cooperativa desenvolve ações para o público feminino longo do ano, indo além do mês de março. Por meio do “Viver Bem”, iniciativa que promove saúde integral e qualidade de vida, são oferecidas diversas palestras, cursos e atividades sobre alimentação, exercícios físicos, saúde mental e ações específicas para gestantes.

Já na Unidade do bairro Moinhos de Vento (Rua 24 de Outubro nº 791, próximo ao Parcão), as mulheres contam com um espaço exclusivo para a realização de exames e procedimentos, com privacidade e conforto. Dentre os serviços oferecidos estão ecografias gerais, ressonância, punções, biópsias de mama, mamografia digital com estereotaxia e a inserção de dispositivo intrauterino (DIU).

Quase 55 anos de atividade

Fundada em 23 de dezembro de 1971 por um grupo de 30 médicos, a Unimed Porto Alegre lidera o mercado de assistência à saúde em sua área de atuação, operando em 46 municípios do Estado.

São mais de 660 mil beneficiários e cerca de 300 pontos de atendimento entre serviços credenciados e próprios, o que constitui a maior estrutura em prestação de serviços à saúde dentro de sua área de abrangência.

A cooperativa conta com aproximadamente 6.800 médicos e tem estrutura própria para atendimento ao cliente, que inclui Centros de Diagnóstico por Imagem, Centro de Oncologia e Infusão, pronto-atendimento, Laboratório, Clínicas de Vacinas, Unidade de Atendimento Pediátrico e SOS Emergências Médicas.

(Marcello Campos)

