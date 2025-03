Porto Alegre Idosa morre atropelada por lotação no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Acidente ocorreu na esquina da Salgado Filho com a Marechal Floriano (imagem meramente ilustrativa). (Foto: Freepik)

Um atropelamento ocorrido por volta das 13h30min dessa terça-feira (11) na esquina da avenida Salgado Filho com rua Marechal Floriano, no Centro Histórico de Porto Alegre, resultou na morte de Silvia Lucília Sanches Cardoso, 70 anos. A idosa estava junto ao meio-fio foi atingida por um lotação quando da linha Ipanema e teve o óbito constatado no local.

A ocorrência foi atendida por agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e policiais da Brigada Militar (BM) acionados por lojistas que haviam testemunhado o acidente. Até o fim da noite não havia informações sobre a identidade da idosa.

Localizado próximo ao edifício da antiga Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT), o trecho permaneceu isolado durante aproximadamente 40 minutos para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). A 2ª Delegacia de Polícia da Capital trabalha no caso.

Câmeras de monitoramento da prefeitura foram disponibilizadas aos investigadores – os responsáveis por um prédio localizado a poucos metros do ponto do atropelamento se recusaram a fornecer as imagens de seu sistema de segurança.

Estatística

Balanço divulgado em janeiro pela EPTC contabiliza 84 mortes em 80 acidentes de trânsito em ruas e avenidas de Porto Alegre ao longo do ano passado – o número de óbitos superou em 18% os 71 registrados em 2023 e foi também o maior desde 2017. As principais vítimas foram os motociclistas (42 óbitos) e os pedestres (29), a maioria destes últimos por atropelamento.

Em cerca de 20% dos casos fatais, ao menos um dos condutores envolvidos não tinha a carteira de habilitação ou o documento estava irregular. Sextas-feiras e sábados correspondem, juntos, a 46% das perdas humanas por esse motivo. Já no que se refere ao uso de álcool, em 18% dos sinistros o condutor estava sob embriaguez.

A capital gaúcha foi cenário de 14.853 acidentes em geral. Destes, 5.707 tiveram vítimas, totalizando 6.752 feridos. O veículo com maior envolvimento em acidentes é o automóvel (21.060), seguido pela motocicleta (5.097).

Já o tipo de acidente mais comum foi o abalroamento (batida lateral), totalizando 6.002, seguido por colisões (5.402). Os cruzamentos que registraram o maior número de acidentes foram Ipiranga com Salvador França, Ipiranga com Silva Só, Ipiranga com São Manoel, Ipiranga com Érico Veríssimo, Ipiranga com João Pessoa e Dona Margarida com Edu Chaves.

(Marcello Campos)

