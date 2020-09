Dicas de O Sul Marcos Davi apresenta o show Vencendo Limites neste sábado em drive-in

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Marcos Davi anuncia que o show Vencendo Limites deste sábado terá repertório eclético com músicas autorais e covers. Foto: Divulgação Marcos Davi anuncia que o show Vencendo Limites deste sábado terá repertório eclético com músicas autorais e covers. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O músico Marcos Davi e sua banda inovam e, para superar as limitações da pandemia, convidou um grupo de artistas pra um grande show em um drive-in. A banda Muitos Outros é formada por músicos profissionais – com e sem deficiência. Para divulgar e apresentar o projeto de arte inclusiva, Marcos Davi vai apresentar neste sábado (19), a partir das 15h, o show Vencendo Limites, conhecido por revelar e divulgar artistas PCDs (pessoas com deficiência). O evento será na avenida Padre Cacique, ao lado do Estádio Beira Rio.

Marcos Davi anuncia que o show Vencendo Limites deste sábado terá repertório eclético com músicas autorais e covers.

O show acontece na estrutura de drive-in montada no estacionamento da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), na avenida Padre Cacique, 1365, ao lado do Estádio Beira-Rio. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site poadriveinshow.com.br.

