Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Bruna Marquezine posou mais um vez para a campanha da marca italiana Intimissimi. (Foto: Divulgação)

Bruna Marquezine posou mais um vez para a campanha da marca italiana Intimissimi, com uma linha especial para noivas, que traz sutiãs, calcinhas, body, robe, short e camisolas.

O enxoval para noivas surge em tecidos nobres, como seda, tule e renda, desde o branco até o marfim e off-white. Os valores variam entre R$ 115 e R$ 499,90.

A atriz veste para a campanha o sutiã balconet Lady Sherr (R$ 199) e a calcinha Lady Sherr (R$ 79). A coleção traz transparências e decotes que valorizam a sensualidade natural da mulher.

Coincidência ou não, Bruna assumiu no último sábado (12) o comando do canal “Gioh”, no Youtube, de Giovanna Ewbank, que está em licença-maternidade. Neste período, a mulher de Bruno Gagliasso será substituída por algumas celebridades, incluindo o próprio marido. Ao responder as perguntas de fãs, Bruna disse que tem vontade de casar, mas não faz muitos planos. “Nunca fui de idealizar uma festa dos sonhos, mas quando penso no que seria meu casamento, visualizo praia, porque gosto muito de estar em contato com a natureza, e principalmente com o mar”, revelou a atriz.

