Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Maria Maya afirma planos de filhos no futuro com Laryssa Ayres Foto: Instagram/Reprodução Maria Maya afirma planos de filhos no futuro com Laryssa Ayres. (Foto: Instagram/Reprodução) Foto: Instagram/Reprodução

O namoro de Laryssa Ayres e Maria Maya continua firme e forte. Juntas há dois anos, as duas enfrentaram recentemente rumores de que o relacionamento tivesse chegado ao fim. Nesta sexta-feira (4), a filha de Wolf Maya abriu sua caixa de perguntas do Instagram e tranquilizou os fãs sobre o status do casal: “Estamos juntas como casal, como mães, como amigas e parceiras de arte e vida. Esses são os grandes encontros”.

Maria Maya aproveitou espaço para dar mais detalhes sobre sua relação com Laryssa Ayres. Em uma das perguntas, uma internauta perguntou qual era o melhor momento com a namorada. “Quando estamos conectadas com a natureza”, contou a artista.

“É de alma”

Em junho do ano passado, Maria Maya e Laryssa Ayres embarcaram para uma viagem romântica para Cancún, no México, onde trocam beijos enquanto curtiam a piscina do luxuoso resort Atelier de Hoteles. Alguns meses antes, as duas foram fotografadas como casal pela primeira vez na área de desembarque do aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. O casal estava voltando de férias pelo Jalapão, em Tocantins.

Para Maria Maya, “afeto, companheirismo e respeito” são os pilares de seu namoro. Quando a pergunta foi sobre casamento, a atriz descartou as chances de levar o compromisso ao altar. “Nosso casamento é de alma”, explicou.

“Adoção faz parte”

Maria Maya se divide na criação dos dois cachorros, Bartô e Gael, com Laryssa Ayres. A famosa também foi bastante questionada sobre maternidade e revelou aos admiradores que essa era uma das perguntas mais recorrentes entre os seguidores. “Sim, escolho ser mãe. Mas não me pressiono a decidir quando e como vai ser. Certamente, adoção faz parte dos planos”, disse.

Exposição de namoro

Em entrevista, Laryssa Ayres já havia falado abertamente sobre seu namoro a exposição na internet: “Ambas (eu e Maria) temos uma vida exposta por conta da profissão. Mas tanto eu como a Maria lidamos com isso de uma forma bem tranquila, então uma hora ou outra alguém tiraria uma foto ou viria perguntar em pleno Carnaval se estávamos juntas, que foi como aconteceu (risos). Fomos muito bem apoiadas nas redes sociais, conhecemos várias histórias lindas que casais compartilharam com a gente, histórias de luta e resistência.”

