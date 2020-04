Magazine Maria Melilo acaba namoro com empresário de 75 anos: “Não nos amamos mais”

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

A atriz de 36 anos o empresário de 75 se relacionaram por aproximadamente um ano Foto: Reprodução/Instagram A atriz de 36 anos o empresário de 75 se relacionaram por aproximadamente um ano. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Vencedora do “BBB11”, da TV Globo, Maria Melilo acabou o namoro com Arnaldo Pereira Filho. A atriz de 36 anos o empresário de 75 se relacionaram por aproximadamente um ano.

Em abril do ano passado, a campeã do reality rebateu críticas por conta da relação de 40 anos de diferença. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da ex-BBB. Maria já deletou algumas fotos de sua rede social na qual aparecia com o empresário.

Em nota enviada para a publicação, Maria resumiu: “Não nos amamos mais”. “A atriz paulistana segue focada em sua profissão, e, mesmo em isolamento social, por conta da pandemia, não deixa de estudar para se aprimorar e segue engajada em projetos sociais”, completou o comunicado.

Pai de dois filhos do seu primeiro casamento, Arnaldo Pereira tem um patrimônio avaliado em R$ 200 milhões e é dono de aproximadamente 30 empresas, uma delas na área da construção civil. Após deixar o “BBB”, Maria foi diagnosticada com um câncer no fígado em novembro de 2013 e em janeiro seguinte, recuperada, estreou no teatro como atriz.

