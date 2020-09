Magazine Mariana Weickert sobre luta contra balança: “Estou quase dois quilos acima de quando estava grávida”

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Apresentadora, que deu à luz segundo filho em junho, contou que procurou ajuda para recuperar boa forma e autoestima Foto: Reprodução/Instagram Apresentadora, que deu à luz segundo filho em junho, contou que procurou ajuda para recuperar boa forma e autoestima. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Mariana Weickert, que deu à luz Felipe, seu segundo filho, em junho deste ano, contou que está lutando contra a balança. A apresentadora disse que vai procurar ajuda profissional porque está quase dois quilos acima do peso que tinha durante a gestação.

“Estou quase dois quilos acima de quando estava grávida. Eu tinha um bebê na minha barriga, tinha uma placenta, tinha um útero mil vezes maior do que o de hoje, mais sangue, leite… Enfim, engordei muito mais na amamentação do que na gravidez”, contou.

Os quilos a mais vieram por causa de uma alimentação cheia de guloseimas, segundo Mari. “Isso é sem-vergonhice, ansiedade, loucura mesmo, sei lá… Me permitindo coisas absurdinhas. Bolos mil, delícias mil. Claro que penso no filho e tento me nutrir de muitos legumes, cereais e tudo indicado. Mas estou safada e me permitindo coisas que talvez não deveria me permitir todo santo dia e nessa quantidade que estou me permitindo. Pirei o cabeção.”

A apresentadora, que trabalhou anos como modelo, procurou ajuda profissional e pediu para os fãs lhe apoiarem. Ela diz que com os quilos a mais as roupas não lhe servem mais e isso tem feito com que ela não queira mais sair de casa para os passeios com a primogênita Theresa.

“Tenho que focar na minha autoestima também. Estou em licença e focando em casa e nas crianças o dia inteiro. Isso me faz pirar mais o cabeção. O fato de não ter nada que me sirva também me faz não querer acompanhara minha filha na pracinha. Enfim, estou em uma fase desequilibrada e vou começar o plano que a clínica me sugeriu. Quero pedir apoio para vocês. Ao invés de vocês falarem: ‘Imagina, aproveita, se joga, come mesmo’. Já me joguei, gente, estou comendo. Preciso de ajuda e que me falem: ‘Vamos lá! você vai conseguir’. A cabeça está meio maluca agora. No começo é sempre mais difícil”, disse.

