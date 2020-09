Celebridades Anitta adere ao cabelo cacheado

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

A cantora abusou da sensualidade ao ganhar título de musa da campanha Verão 2020/2021 de Colcci Foto: Divulgação/Colcci A cantora abusou da sensualidade ao ganhar título de musa da campanha Verão 2020/2021 de Colcci. (Foto: Divulgação/Colcci) Foto: Divulgação/Colcci

Anitta apostou no cabelo cacheado e se jogou nas tendências ao estrelar sessão de fotos. A cantora abusou da sensualidade ao ganhar título de musa da campanha Verão 2020/2021 de Colcci.

Em ensaio feito no Rio de Janeiro, a funkeira elegeu um penteado cacheado volumoso, trazendo a vibe dos cachos assumidos das famosas no isolamento. “Eu fico mudando meu cabelo o tempo todo. Eu sou do tipo que não para quieta, né? Adoro essa versatilidade que o cabelo permite”, celebra. A nova mamãe de 3 pets vestiu tendências como manga bufante, poá, conjuntinho, tecido glow, jeans soltinho e casaco jogger para o fashion shooting.

O conjuntinho fez parte da sessão de fotos de Anitta. A cantora apostou em um modelo all jeans no primeiro look. O visual contava com lavagem clara e pegada destroyed, com botões prateados maximalistas. Em outra produção, a musa vestiu uma combinação de calça pantalona e cropped branco de poá.

O visual conferiu elegância e estilo. “Eu sou uma mulher que prega o conforto. Até mesmo nos meus shows eu preciso que as roupas sejam confortáveis e que eu possa dançar em paz. Na vida é assim também. Não adianta eu estar toda linda e presa. Eu preciso de conforto”, destaca a musa.

O maximalismo é uma tendência absoluta e promete continuar nas próximas estações nos volumes das saias. Em shooting da moda, a cantora trouxe o hit através das mangas bufantes. O item apareceu em três dos 6 visuais da musa, seja valorizando um cropped fresquinho de poá como protagonizando os vestidos justos e sensuais.

