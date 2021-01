Música Marília Mendonça revela motivação para treino: “Fotos da Sabrina Sato”

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Cantora se arrumou para treinar nas primeiras horas deste domingo (03) e, em seguida, foi conversar com os seguidores do Twitter Foto: Reprodução/Instagram Cantora se arrumou para treinar nas primeiras horas deste domingo (03) e, em seguida, foi conversar com os seguidores do Twitter. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Marília Mendonça, de 25 anos, mostrou que sua rotina fitness de 2021 começou logo neste domingo (03). A cantora contou que abandonou o desânimo de ir treinar logo nas primeiras horas do dia ao ver uma silhueta na qual se inspira.

“Vesti o short, vesti o top, prendi o cabelo, peguei o tênis e tô aqui deitada olhando pro celular… e aí, o primeiro treino do ano… sai ou sai nada?”, questionou ela aos seguidores do Twitter.

“Acabei de ver umas fotos da Sabrina Sato… e vamos de treino”, brincou Marília ao citar a apresentadora, de 39 anos. Um fã ainda sugeriu que ela acordasse Murilo Huff, com quem reatou o namoro recentemente, para que tivesse companhia no treino. “Se eu acordar o Murilo essa hora, ele me me mata”, brincou. O casal de cantores tem Léo, que completou 1 ano no último dia 16.

