Celebridades Vitória Strada e Marcella Rica posam grudadas após anúncio de noivado

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Casal passou o Réveillon na Bahia Foto: Reprodução/Instagram Casal passou o Réveillon na Bahia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Vitória Strada e Marcella Rica curtem os primeiros dias de 2021 em clima de romance. O casal, que passou o Réveillon na Bahia, posou abraçado neste domingo (03) durante um passeio de barco. “Eu e ela e a Bahia”, escreveu Vitória pelo Instagram.

As atrizes ficaram noivas na noite de Ano Novo e compartilharam cliques do momento especial em seus perfis da rede social, mostrando um led com a frase “casa comigo”.

Marcella contou que já tinha tudo planejado para fazer o pedido de casamento em uma viagem que pretendiam fazer. Com a pandemia, os planos da atriz mudaram, que conseguiu preparar toda a surpresa para Vitória. “Ela não desconfiou de nada. E demorou para entender quando fiz o pedido”, diverte-se Marcella.

