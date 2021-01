Variedades Regina Volpato mostra belezas naturais em férias no Jalapão

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Apresentadora conta que escolheu passar fim de ano "sem telefone e sem sinal de internet" Foto: Reprodução/Instagram Apresentadora conta que escolheu passar fim de ano "sem telefone e sem sinal de internet". (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Regina Volpato compartilhou registrou de suas férias no Jalapão (TO) com os seguidores nas redes sociais. A apresentadora, de 52 anos de idade, curte descanso das gravações do programa “Mulheres”, exibido pela TV Gazeta, e aproveitou para abrir seu álbum e exibir o físico em poses de maiô e biquíni.

“Passei alguns dias junto à exuberante natureza, sem telefone, sem sinal de internet, sempre respeitando o distanciamento e os protocolos de segurança. Conectada comigo mesma, com a vibração do ano novo”, escreveu em um post. “Banhada com a energia do Rio Novo, no Jalapão, um dos maiores rios de água potável do mundo, com suas águas cristalinas que correm rápido, desejo que o novo faça parte dos nossos dias em 2021”, disse em outra publicação.

Regina admitiu ter cuidados com a aparência. “Minha vaidade é ter equilíbrio emocional. Claro que também tenho a vaidade física, que inclui fazer meus procedimentos estéticos, ter um cabeleireiro e um maquiador que se esmerem em fazer um bom trabalho, uma figurinista que escolha um bom look. Sou bem vaidosa. Cuido da minha alimentação, do meu astral… Não adianta nada ter tudo e ficar travada, dura, sem me divertir na vida. Não adianta ter astral pesado.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades