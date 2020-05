Celebridades Marília Mendonça tenta fazer triondas nos fios e pede à Luísa Sonza: “Me ensina”

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

Com os fios loiros, a cantora surgiu com o efeito, mas não aprovou totalmente o resultado Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Marília Mendonça se aventurou com o baby lizz e mostrou o cabelo com triondas, neste sábado (02), em suas redes sociais. No início, a cantora – que cantou com o namorado em live – compartilhou que não sabia se estava certa a maneira como estava fazendo o efeito.

“Tô fazendo triondas. Que hora que vai começar a ficar massa? Acho que estou fazendo errado”, comentou a mãe de Leo. Ao mostrar a mudança no visual, ela não aprovou totalmente o resultado: “Foi o máximo que eu consegui de primeira. Se você não gostou, desgosta aí na sua casa. Obrigada”. No Twitter, os fãs compararam a cantora à personagem Daenerys Targaryen, de “Game of Thrones”.

Enquanto fazia o efeito nos fios, Marília Mendonça brincou ao adiantar o resultado das triondas e pedir ajuda a quem já usa o visual: “Alô Luísa Sonza. Estou estragando seu penteado oficial. Me ensina”. A cantora – que anunciou a separação de Whindersson Nunes nesta semana – respondeu a namorada de Murilo Huff. “Te ensino! Mas tu não vai estragar, não! É bem fácil! No começo parece que tá dando errado, no meio também, mas no final fica bonito”, explicou Luísa.

No Twitter, os fãs de Marília Mendonça reagiram ao novo visual de Marília Mendonça. Muitos citaram a personagem Daenerys Targaryen, de “Game of Thrones”, interpretada por Emilia Clarke.

“Mother of gados”, brincou uma, em referência ao título de Mãe dos Dragões da rainha da história de George R R Martin. “Parece a Daenerys”, comparou outro. A mudança foi bastante elogiada pelos seguidores. “Perfeita, parece uma barbiezinha”, comentou uma usuária da rede social. “Uma sereia”, declarou outro. “Nossa, não sabia que tinha Twitter dentro do castelo da Disney”, disse mais um fã da cantora, que apostou em um look trendy para a live do namorado.

