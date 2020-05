Celebridades Bruna Marquezine mostra corpo de biquíni e internet reage: “Tá de parabéns”

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

Atriz aproveitou a quarentena para retocar o bronzeado Foto: Divulgação/Iude Atriz aproveitou a quarentena para retocar o bronzeado. (Foto: Divulgação/Iude) Foto: Divulgação/Iude

Bruna Marquezine aproveitou a quarentena para retocar o bronzeado. Neste sábado (02), ela compartilhou uma foto em seu Instagram Stories na qual mostra o corpo em um biquíni.

O modelo com calcinha asa-delta valoriza as curvas da famosa, que chamou atenção na internet ao mostrar a silhueta enquanto se vestia em uma foto antiga. Os perfis de fã-clubes da famosa replicaram o clique e elogiaram a forma física da jovem. “Que Deus abençoe sempre esse corpinho”, escreveu um. “Que corpo, hein minha filha?”, afirmou mais um. “Como eu queria essa linda barriga”, desejou uma terceira

Devido ao isolamento social por causa do Covid-19 – doença contraída por mais de 92 mil brasileiros –, Bruna Marquezine tem feito seus treinos em casa com instruções do personal Chico Salgado.

Em seu Instagram, ela tem mostrado os exercícios e os looks usados durante as atividades físicas, e, nesta semana, compartilhou com seus seguidores a receita de seu shake pré-treino. “Aqui estão todos os meus ingredientes. Vou usar uma proteína de morango e vou bater com morangos congelados, mirtilos, aveia, leite de coco em pó e óleo de coco ultra concentrado. Vou bater isso tudo com mais ou menos 150 ml de água”, explicou a atriz.

No Twitter, Bruna Marquezine reagiu ao ver a legenda da foto de uma blogueira com referência à frase usada por ela em Fernando de Noronha que se tornou meme. “Cuide-se. Covid-se. Quarentene-se”, escreveu a influencer. O termo “Covid-se” chegou aos Trending Topics do microblog e chamou atenção da atriz. “Ah pronto”, escreveu ela.

