Por Redação O Sul | 19 de abril de 2020

"Comer mais relaxada está me deixando mais calma", disse a atriz. (Foto: Divulgação)

Marina Ruy Barbosa conversou mais uma vez com os fãs sobre a ansiedade durante a quarentena, promovida por conta da pandemia do coronavírus. Em resposta a uma seguidora que falava sobre a prática da exercícios em casa, a atriz confessou que deixou a dieta de lado nesta época.

“Confesso que eu não estou malhando mais durante a quarentena… Estou bem mais ansiosa nesse período e comer mais relaxada está me deixando mais calma. Mas não estou pirando com isso, não. Faz parte. Cada um tem que ver o que vai te fazer melhor durante esse período. Depois a gente corre atrás do equilíbrio necessário”, disse.

A atriz já havia comentado sobre a ansiedade na quarentena anteriormente. Uma internauta disse tem tido oscilação de humor, por conta das preocupações originadas diante do cenário caótico de saúde pública e de economia. “Dias bons, e outros nem tanto! Dias de angústia e preocupação! Mas sempre na positividade”, disse. Marina, então, rebateu alegando que também tem passado por momentos de tensão.

“Acho que todo mundo está assim [me incluo nesse grupo]. Tem que tentar se distrair! Temos que lidar com o incontrolável, agora”, disse a atriz.

