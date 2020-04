Celebridades Bruna Marquezine compara isolamento em casa com “BBB”: “Prova de resistência”

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2020

Bruna Marquezine comparou o isolamento social com a casa do “Big Brother Brasil 20”, da TV Globo. A atriz abriu o jogo sobre a convivência em família durante a quarentena voluntária em razão do coronavírus.

A artista apontou que a rotina em casa está igual a uma prova de resistência, já que apoia movimentos contra a doença. “A minha quarentena está tipo um ‘BBB’. Tem prova do líder todo o dia. De resistência, inclusive, daquelas bem longas”, brincou a fashionista em vídeo publicado nos stories do Instagram neste sábado (18).

Bruna comentou ainda sobre a dificuldade da convivência em casa com a irmã, Luana Marquezine, e os pais, Telmo e Neide Maia, durante a quarentena. “Está tendo monstro para todo mundo. Anjo não está dando muito não, mas monstro sim. De vez em quando o clima fica tenso entre os brothers e usamos aplicativo para pagar as contas. Ou seja, é um ‘BBB'”, apontou a artista, que fez texto em homenagem a família recentemente.

A artista ainda destacou a importância desta edição do “BBB 20” para conscientização do público. “Esta edição está sendo muito marcante por todos os assuntos, pautas e causas que estão sendo levantadas e discutidas. Isso está gerando muito aprendizado. Ver esse retrato da nossa sociedade, de certa forma, é muito interessante e nós, enquanto sociedade, estamos vendo a importância dessas lutas e como é bom se conscientizar”, explicou.

