Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Atriz respondeu seguidores na internet e agitou fãs ao falar de desejo de ser uma personagem maldosa na ficção Foto: Reprodução/Instagram Atriz respondeu seguidores na internet e agitou fãs ao falar de desejo de ser uma personagem maldosa na ficção. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa atiçou sua legião de fãs, na noite de segunda-feira (20), ao papear com eles sobre a vontade que a ruiva tem de interpretar uma vilã. Atualmente, Marina está no ar no horário das 19h, com a reprise de “Totalmente Demais”, da TV Globo, na qual viveu a mocinha Eliza.

“Amore, eu nasci pra vilã. Pena que ainda não perceberam”, postou ela em seu Twitter. “Já to quase marcando o @ de uns diretores e autores pra ver se alguém cata a ideia. [Brincadeira a história de marcar alguém, mas não é brincadeira ver se alguém cata a ideia]. Alô alô universo! Joguei pra tu!”, brincou ela, que chegou até a imaginar uma das cenas e até o visual da personagem.

“Já to vendo minha personagem dirigindo bêbada, depois de matar o amor da vida dela, escutando Fera Ferida e parando para fumar um cigarro na Lagoa”, descreveu Marina. Uma fã, então, sugeriu: “Uma vilã loiríssima insana ia super combinar com você”. A ruiva, então, concordou. “Eu ia amar uma platinada. Vibes comercial Renault”, disse, relembrando uma campanha em que usou peruca platinadíssima para a famosa montadora.

Fãs chegaram a sugerir que Marina escrevesse o roteiro e ela pareceu empolgada. “Será que escrevo uma série? Rolando de rir no chão alô alô universo, pega o gancho de vilã + Maria Bethânia e manda o script pronto só pra eu fazer o que eu amo que é atuar. Meu sonho fazer alguma série e colocarem Maria Bethânia na trilha da minha personagem.”, postou.

“É galera, canceriana artista. Dramática. E ainda mais na ‘carentena’. Animal ariscooooooo! Podia ser essa a trilha, com uma p&$@ vilã. Aff”, respondeu, citando trecho de Fera Ferida, famoso hit de Maria Bethânia. “Ok, cá estou escutando Detalhes na voz da Maria Betânia e cai uma lágrima dos meus olhos. [Mãe, porque você e meu pai me fizeram canceriana?!]”, completou.

