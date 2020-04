Celebridades Raul Gil recebe alta hospitalar após sofrer acidente doméstico

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Apresentador voltou para sua casa nesta segunda-feira Foto: Reprodução Programa Raul Gil Apresentador voltou para sua casa nesta segunda-feira. (Foto: Reprodução Programa Raul Gil) Foto: Reprodução Programa Raul Gil

O apresentador Raul Gil, 82, deixou o hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta segunda-feira (20). Segundo a assessoria de imprensa do SBT, Gil já está em casa ao lado da família.

No domingo de Páscoa (12), o apresentador sofreu um acidente em sua própria residência. “Ele caiu da escada na casa dele e trincou duas costelas na queda, mas está bem”, disse a assessoria.

No hospital, Raul Gil fez o teste para o novo coronavírus, e o resultado foi negativo. “Ele ficou em um andar separado dos pacientes com coronavírus, tanto ele quanto o seu filho Raul Gil Júnior [diretor de TV, conhecido como Raulzinho] fizeram o teste”, informou a assessoria do apresentador.

Em setembro, Raul Gil foi internado em um hospital de São Paulo após sofrer com um quadro de arritmia cardíaca. “Fiz 20 e poucos exames e saíram todos maravilhosos, inclusive pela minha idade. Deu uma arritmia e meu médico falou: ‘Você terá que ficar uma noite aqui no hospital para a gente dar um jeito nisso’. E eu fiquei. Mas eu rezei muito, pedi muito para Deus, porque não estava voltando ao normal”, disse um mês após o ocorrido.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades