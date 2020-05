Celebridades Marina Ruy Barbosa faz apelo a autoridades e afirma: “Não carrego essa dor”

Por Redação O Sul | 17 de Maio de 2020

Marina Ruy Barbosa escreveu um textão em sua rede social para pedir que as autoridades responsáveis revejam a decisão de manter a data do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), marcado para novembro deste ano, apesar da pandemia pelo coronavírus ter suspendido as aulas presenciais.

“A pandemia tá aí, jogando na nossa cara, com ainda mais força, as diferenças sociais, econômicas. E não vamos nos iludir. Quando isso tudo passar [porque vai passar!], essa distância social tende a aumentar. A discussão em torno do Enem só evidencia que aquela máxima ‘se esforça, você consegue’ é uma ilusão. Que tristeza ver tanta gente tão distante do mínimo necessário para ter saúde, do mínimo necessário pra estudar”, escreveu a atriz, que quer voltar às novelas platinada e na pele de uma vilã.

A mulher de Xandinho Negrão justificou sua decisão ao fazer o apelo afirmando que apesar de não estar na pele das pessoas prejudicadas pela falta de ensino, acha importante dar voz a essa luta.

“Nunca desconfiaram de mim por causa da cor da minha pele. Jamais precisei mentir sobre a minha sexualidade. Não sei o que é passar fome. Não sei o que é me privar de estudar para trabalhar. Por isso, não posso falar o que todas essas pessoas sentem, vivem e enfrentam. Não carrego essa dor comigo. Não posso falar por elas. Tenho essa consciência. Mas dar voz a essas pessoas, a essas lutas é possível sim. Está ao meu alcance, ao nosso alcance e essa necessidade é urgente”, explicou a ruiva, que está morando temporariamente com o marido nos Estados Unidos, mas assumiu estar sentindo falta dos pais, que estão no Brasil.

Marina, que durante esta quarentena adotou mais uma gatinha, terminou sua publicação explicando mais uma vez os motivos pelos quais decidiu se manifestar sobre o assunto.

“Mais uma vez digo, essa realidade nunca me pertenceu. Mas me sensibilizar com isso e tentar, do jeito que sou capaz, a ajudar a modificar essa situação tem se tornado cada vez mais importante pra mim. A sobrevivência, inclusive mental, precisa estar acima de qualquer calendário”, disse, ganhando o apoio de famosos como Maisa Silva, Mariana Ximenes, Bela Gil e Sophia Abrahão.

