Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

A embaixadora americana no Brasil, Elizabeth Bagley, fez um apelo para que o governo brasileiro não permitisse que os dois navios atracassem no porto do Rio. (Foto: Reprodução)

A Marinha do Brasil contrariou um pedido dos Estados Unidos e permitiu a entrada em portos brasileiros de dois navios de guerra do Irã. As embarcações Iris Makran e Iris Dena, pertencentes à frota iraniana, receberam aval para atracar no porto do Rio de Janeiro neste domingo (26) e permanecerem até o dia 4 de março. Segundo informações do jornal O Globo, o Chile havia negado pedido das embarcações para que parassem na costa do país.

A autorização foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira e assinada pelo vice-almirante Carlos Eduardo Horta Arentz, vice-chefe do Estado-Maior da Armada.

O texto publicado no DOU afirma que o eventual desembarque da tripulação estará sujeito “às normas sanitárias locais vigentes”, conforme as “condições epidemiológicas na ocasião da visita”.

A decisão da Marinha ignora o pedido dos Estados Unidos. Há dez dias, a embaixadora americana no Brasil, Elizabeth Bagley, fez um apelo para que o governo brasileiro não permitisse que os dois navios de guerra iranianos atracassem no porto do Rio. Segundo a diplomata, essas embarcações são de um país que financia o comércio de produtos ilegais e o terrorismo.

“Esses navios, no passado, facilitaram o comércio ilícito e atividades terroristas. O Brasil é um país soberano, mas acreditamos fortemente que esses navios não deveriam atracar em qualquer lugar. Até o momento, não há nenhum outro país do hemisfério que tenha autorizado”, disse Bagley ao fazer o apelo ao Brasil. As informações são do jornal O Globo.

