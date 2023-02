Tecnologia Bancos proíbem que funcionários recorram à inteligência artificial para elaborar relatórios de mercado

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group e Wells Fargo & Co estão entre os credores que proibiram recentemente a utilização da nova ferramenta. (Foto: Bloomberg)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um futuro sombrio para os humanos em Wall Street, os bancos demitem traders em massa, à medida que modelos de inteligência artificial como o ChatGPT assumem o controle dos mercados de títulos e commodities que antes eram muito difíceis de automatizar.

Mas ainda não. E talvez nunca aconteça.

O Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group e Wells Fargo & Co estão entre os credores que proibiram recentemente a utilização da nova ferramenta, com o Bank of America (BofA) advertindo seus funcionários de que o ChatGPT e o OpenAI estão vetados para uso comercial, segundo pessoas a par do assunto.

Em um lembrete regular e rotineiro de aplicativos não autorizados, incluindo o WhatsApp, o BofA adicionou uma referência especificamente ao ChatGPT, reafirmando em reuniões internas que a nova tecnologia deve ser examinada antes de poder ser usada em comunicações comerciais, disseram as pessoas.

No Deutsche Bank, os funcionários não têm mais permissão para usar o ChatGPT e o acesso a ele foi desativado, disse um porta-voz do banco.

Restrições automáticas

O Citigroup bloqueou o acesso ao produto como parte das restrições automáticas impostas a softwares de terceiros, disse uma pessoa a par do assunto. Os operadores do Goldman são igualmente restritos, disse outra pessoa.

Wells Fargo está fazendo o mesmo sobre procedimentos de controle padrão para a implementação de software de terceiros, de acordo com um porta-voz do banco.

“Estamos impondo limites de uso ao ChatGPT, enquanto continuamos a avaliar maneiras seguras e eficazes de usar tecnologias como essas”, disse o porta-voz do Wells Fargo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/bancos-proibem-que-funcionarios-recorram-a-inteligencia-artificial-para-elaborar-relatorios-de-mercado/

Bancos proíbem que funcionários recorram à inteligência artificial para elaborar relatórios de mercado