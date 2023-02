Tecnologia Meta planeja milhares de demissões em toda a empresa

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

As demissões devem acontecer em divisões da empresa e ao redor do mundo. (Foto: Bloomberg)

A Meta, big tech dona do Facebook e do Instagram, está se preparando para uma nova rodada de cortes de empregos. As demissões devem acontecer em divisões da empresa e ao redor do mundo, como parte de um esforço de reorganização e redução de pessoal que pode afetar milhares de trabalhadores, informou o Washington Post.

A empresa, que demitiu 13% de sua força de trabalho em novembro durante sua primeira grande demissão, está considerando mais cortes, incluindo alguns projetos, segundo reportagem do Post que cita pessoas não identificadas familiarizadas com os planos.

A Bloomberg informou anteriormente que a Meta está realizando um processo conhecido internamente como “achatamento”, pedindo a muitos de seus gerentes e diretores que façam a transição de empregados para colaboradores individuais ou deixem a empresa enquanto ela tenta se tornar mais eficiente.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, explicou durante o relatório de resultados da empresa neste mês que ainda achava que a organização estava muito lenta e inchada.

Ele chamou 2023 de “Ano da Eficiência” e prometeu cortar gerentes intermediários e projetos de baixo desempenho.

Muitos funcionários da empresa estão preocupados desde a rodada inicial de cortes de empregos que mais pudessem estar a caminho, temor que se confirmar agora.

