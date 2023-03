Política Marinha do Brasil recebe blindados feitos nos Estados Unidos para atuar em missões de paz e ações urbanas

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os equipamentos são especialmente adequados para a desminagem humanitária. (Foto: Marinha/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Marinha do Brasil apresentou nessa segunda-feira (6) os novos blindados americanos que apoiarão os fuzileiros navais em atividades de missões de paz no exterior e a Operações de Garantia da Lei e da Ordem. De fácil transporte e amplamente testados em combate, os veículos conhecidos como JLTV (iniciais em inglês de veículo tático leve comum) são amplamente utilizados pelo Exército e os fuzileiros dos Estados Unidos.

As viaturas blindadas leves sobre rodas são fabricadas pela empresa americana Oshkosh Defense e foram compradas em outubro de 2020 em um contrato firmado com o governo dos Estados Unidos. O primeiro lote, com quatro unidades, desembarcou em fevereiro no porto do Rio de Janeiro, e outras oito viaturas deverão chegar nos próximos anos.

A apresentação oficial das unidades está marcada para esta terça-feira, na cerimônia na Fortaleza de São José, no Centro do Rio, como parte das comemorações dos 215º anos do Corpo de Fuzileiros Navais.

Os blindados foram originalmente desenvolvidos pela Oshkosh para as Forças Armadas dos Estados Unidos. O plano da Marinha é comprar ainda mais veículos ao longo da década, também por meio do subprograma de meios de fuzileiros navais, parte do Programa Estratégico da Marinha para a Construção do Núcleo do Poder Naval. A iniciativa busca reforçar o caráter anfíbio e as capacidades de operação do Corpo de Fuzileiros Navais, a força estratégica da organização e a única tropa formada exclusivamente por militares profissionais.

A Organização das Nações Unidas determinou em 2022 que a unidade está no maior nível de prontidão operacional para operar em missões da paz — a primeira e única do Brasil a atingir tal patamar. O país tem tradição diplomática nas operações de paz desde antes da criação da ONU após a Segunda Guerra Mundial, mas o primeiro envio de militares ocorreu em 1956 durante a crise no canal de Suez.

Ao todo, foram participações em 50 missões da ONU, entre as de manutenção da paz e as políticas especiais, contribuindo com aproximadamente 60 mil militares e policiais militares, segundo números do Ministério da Defesa. Em suas participações de mais destaque, o Brasil assumiu em 2004 o controle da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah), que chegou ao fim em 2017.

Além das missões de paz, os fuzileiros navais são capacitados para trabalhar em operações de guerra naval, incluindo as anfíbias e ribeirinhas, de Garantia da Lei e da Ordem, de assistência humanitária e de apoio à defesa civil. De acordo com a Marinha, os blindados recém-adquiridos atendem à demanda de utilização em ambientes urbanos e são especialmente adequados para a desminagem humanitária.

“Desde fevereiro, os Fuzileiros Navais estão presentes em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, assim como também chegaram rapidamente a Petrópolis, na Região Serrana do Rio, e em Recife, quando aconteceram as fortes chuvas do ano passado”, disse o comandante-geral dos fuzileiros, o almirante Carlos Chagas Vianna Braga.

Os modelos JLTV substituem parte da frota americana dos tradicionais Humvees, desenvolvidos nos auge da Guerra Fria, e que precisaram ser adaptados com blindagens extras durante os conflitos no Iraque (2003-2011) e no Afeganistão (2001-2021, o mais longo da História americana). Os JLTV tiveram sua produção em massa aprovada pelo Exército dos EUA em 2019.

Ao contrário de seus antecessores, os novos utilitários foram pensados para levar em conta explosivos improvisados e minas e são equipados com um sistema que lhes permite suportar explosões na parte de baixo dos chassis. Leve e de design compacto, eles são facilmente transportados por aeronaves militares, além de navios e por via terrestre.

Além do Brasil, países como Bélgica, Lituânia, Macedônia do Norte e Montenegro também fizeram encomendas dos blindados. Eles são movidos a diesel, tem um sistema automático para responder a incêndios, e permite o embarque de uma equipe de quatro pessoas em menos de 30 segundos. A carga útil de um modelo de duas portas é estimada em 2.318 kg, e do de quatro portas, 1.590 kg.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/marinha-do-brasil-recebe-blindados-feitos-nos-estados-unidos-para-atuar-em-missoes-de-paz-e-acoes-urbanas/

Marinha do Brasil recebe blindados feitos nos Estados Unidos para atuar em missões de paz e ações urbanas