Inter Mário Fernandes grava vídeo e confirma que irá jogar no Inter

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Mário Fernandes está com 32 anos e iniciou na base do São Caetano até ir para o Grêmio, em 2009 Foto: Reprodução/Internet O vídeo foi divulgado na conta do seu empresário, Jorge Machado (Foto: Reprodução/Internet) Foto: Reprodução/Internet

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em negociação com o Inter, o lateral-direito Mário Fernandes gravou um vídeo de despedida do CSKA, de Moscou, da Rússia. Na despedida e desejos de sorte ao antigo clube, o lateral acabou confirmando que iria jogar no time gaúcho na temporada de 2023. O vídeo foi divulgado pelo empresário Jorge Machado.

“Durante este ano de 2023 estarei jogando no Internacional de Porto Alegre. Queria agradecer os torcedores e todo mundo aí da Rússia por todo o carinho e respeito que estiveram comigo”, disse o jogador.

Mário Fernandes está com 32 anos e iniciou na base do São Caetano até ir para o Grêmio, em 2009. Ficou no Tricolor até 2012 quando foi vendido ao CSKA por 15 milhões de euros. Na época, o Tricolor recebeu 7,5 milhões de euros.

Em 2018, o lateral obteve o passaporte russo e acabou disputando a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e chegou a marcar um gol contra a Croácia nas quartas de final. A sua última partida disputada foi em 21 de maio contra o Rostov, por 4 a 0, no Campeonato Russo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter