Esporte Marta é cortada da seleção após sofrer lesão no joelho esquerdo

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Assim, a técnica sueca Pia Sundhage convocou a atacante Gabi Portilho. Foto: Sam Robles/CBF Assim, a técnica sueca Pia Sundhage convocou a atacante Gabi Portilho. (Foto: Sam Robles/CBF) Foto: Sam Robles/CBF

A meia-atacante Marta foi cortada da seleção feminina de futebol após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no último sábado (26) em partida pelo Orlando Pride (Estados Unidos). Agora, a camisa 10 da seleção terá que realizar uma cirurgia.

“Pessoal, estou passando aqui para informar que no nosso jogo de sábado sofri uma lesão no ligamento do joelho e precisarei de cirurgia. Infelizmente ficarei fora dos gramados por um tempo. Este será mais um capítulo na minha caminhada e tenho certeza de que sairei mais forte! Agora é focar na minha recuperação para voltar a fazer o que mais amo, representando meu país, meu povo e meu time. Obrigada a todos pelo apoio de sempre”, publicou Marta em seu perfil no Instagram.

Com a lesão, Marta desfalcará a seleção brasileira feminina na Data Fifa de abril, quando a equipe enfrenta a Espanha no dia 7 de abril e a Hungria quatro dias depois. Assim, a técnica sueca Pia Sundhage convocou a atacante Gabi Portilho, do Corinthians, para defender o Brasil nestas partidas.

