Porto Alegre Máscara não é mais obrigatória também em ambientes fechados em Porto Alegre, salvo em ônibus e hospitais

Por Marcello Campos | 18 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo o prefeito, ficará mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte coletivo e nos estabelecimentos de saúde Foto: Divulgação Prefeitura atribuiu decisão a cenário epidemiológico favorável na cidade. (Foto: EBC) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (18), o Diário Oficial de Porto Alegre publicou o decreto municipal nº 21.422, que regulamenta o fim da exigência de máscara contra covid em ambientes fechados, exceto no transporte coletivo e estabelecimentos de saúde. A flexibilização foi decidida pelo prefeito Sebastião Melo em reunião com sua equipe e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde.

Ele justificou a decisão como resultado do quadro sanitário local: “Diante da queda consolidada na contaminação e da ampla cobertura vacinal em nossa cidade, que tem situação epidemiológica melhor que a do Rio Grande do Sul, o uso de máscaras em ambientes fechados passará a ser facultativo, com algumas cautelas”.

A liberação é mais um capítulo no processo de afrouxamento da exigência do dispositivo, incorporado ao cotidiano da maioria das cidades do planeta ao longo de mais de dois anos de pandemia. Uma semana antes, a prefeitura de Porto Alegre já havia tornado facultativo o uso da máscara em ambientes públicos e particulares ao ar livre.

“Todas as ações relativas ao combate à pandemia foram tomadas com responsabilidade e segurança sanitária, baseadas em informações estratégicas e na busca pelo equilíbrio entre saúde e economia”, acrescentou Melo. “Mas a pandemia ainda não acabou. Recomendamos a população que continue se vacinando e se cuidando.”

Uso obrigatório de máscara

– Transporte coletivo (ônibus, lotações e ônibus fretados).

– Estabelecimentos destinados à prestação de serviços de saúde (hospitais, postos de saúde, clínicas médicas, laboratórios e consultórios).

Uso recomendado de máscara

– Casas geriátricas e outras instituições de longa permanência para idosos.

– Grupos de risco (idosos e indivíduos com baixa imunidade ou doenças crônicas, por exemplo).

– Pessoas com sintomas ou confirmação de contágio pelo coronavírus.

“Cenário favorável”

A prefeitura define o atual cenário epidemiológico de Porto Alegre como “favorável”. Mais de 98% dos habitantes com idade a partir de 12 anos receberam ao menos uma dose de vacina contra covid, sendo que 93% estão com o esquema de imunização completo. Também há queda nos índices de contágio e de internação hospitalar.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, houve redução de casos confirmados pela sétima semana consecutiva. A Região Metropolitana apresenta a menor taxa de contaminação acumulada em sete dias, com 144 casos para cada 100 mil pessoas, bem abaixo da média estadual (266). Os surtos de covid também se mostraram baixos na última semana, com apenas três ocorrência.

Participaram da reunião o vice-prefeito Ricardo Gomes, o secretário extraordinário de Enfrentamento à Covid, Cesar Sulzbach e os titulares municipais Mauro Sparta (Saúde) e seu adjunto Richard Dias, Cezar Schirmer (Planejamento e Assuntos Estratégicos) e Luiz Otávio Prates (Comunicação). A lista incluiu, ainda, a diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer, e o coordenador da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre