Denaro estava com câncer de cólon quando foi preso em janeiro, após passar 30 anos foragido. O seu estado de saúde piorou nas últimas semanas e ele foi transferido para um hospital de uma prisão de segurança máxima na região central da Itália.

Na sexta-feira (22), o hospital informou que o mafioso estava em “coma irreversível” e já não recebia alimentação. Denaro foi, durante muitos anos, uma figura de destaque da Cosa Nostra, o sindicato do crime siciliano da vida real retratado no filme “O Poderoso Chefão”. Foi um dos criminosos mais cruéis, condenado seis vezes à prisão perpétua. Uma das condenações foi por participação no assassinato do juiz Giovanni Falcone, em 1992.