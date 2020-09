Celebridades Mauricio Manieri manda recado do hospital após infarto: “Bom estar vivo”

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Cantor de 50 anos teve que passar por cirurgia na última segunda-feira (14) Foto: Reprodução/Instagram Cantor de 50 anos teve que passar por cirurgia na última segunda-feira (14). (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Mauricio Manieri tranquilizou seus fãs ao compartilhar um vídeo diretamente do hospital na noite desta terça-feira (15). O cantor de 50 anos sofreu um infarto na última sexta-feira (11) e teve que passar por uma cirurgia. Após ter uma melhora, agradeceu a todos pelo carinho e orações por sua recuperação.

“Estou aqui para agradecer imensamente todas as mensagens que me mandaram nesse período tão difícil na minha vida. Foi um milagre o que aconteceu. Os médicos aqui foram fantásticos, só posso agradecer a Cristo por permitir que eu esteja vivo. É bom demais estar vivo, bom mesmo, para poder estar com vocês, agora de coração novo. Obrigada Deus, obrigada meus amores”, agradeceu Mauricio.

O cantor chegou no hospital na última sexta-feira com sintomas de infarto e médicos detectaram que ele tinha duas artérias obstruídas. A cirurgia desta segunda-feira (14) foi para colocar dois stents. Após a operação, ele foi movido para a UTI e sua assessoria garantiu que seu estado de saúde era estável.

