Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

A cantora de 27 anos de idade publicou vídeos no Instagram Stories para contar que realizou 15 entrevistas antes do almoço e que mal tinha tempo para se alimentar Foto: Reprodução/Instagram

Anitta compartilhou com os fãs sua lista intensa de tarefas profissionais desta terça-feira (15). A cantora de 27 anos de idade publicou vídeos no Instagram Stories para contar que realizou 15 entrevistas antes do almoço e que mal tinha tempo para se alimentar.

“Ai meu Deus, acabei de fazer 15 entrevistas e tenho 10 minutos pra comer. Tenho 10 minutos pra comer. 10 minutos pra enfiar a comida na boca”, disse Anitta, que pouco tempo depois voltou ao Instagram.

“Acabou meu tempo de comer, vou voltar pra entrevista. Juro por Deus, não estou zoando não”, afirmou a funkeira. Anitta se prepara para o lançamento de Me Gusta, seu novo single em parceria com Cardi B.

