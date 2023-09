Fórmula 1 Max Verstappen vence pela 10ª vez consecutiva na Fórmula 1

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Piloto belga superou a marca de Vettel de nove vitórias sucessivas em um ano. (Foto: Getty Images)

Max Verstappen suou, mas jogou água no vinho dos tifosi e faturou o GP da Itália deste domingo após 15 voltas de um minucioso duelo com Carlos Sainz, pole e terceiro colocado. Sua 12ª vitória do ano e décima consecutiva bateu o recorde estabelecido por Sebastian Vettel em 2013, de nove triunfos sucessivos numa temporada. Sergio Pérez chegou em segundo lugar e completou a 28ª dobradinha da RBR ao superar Charles Leclerc e depois o próprio Sainz na corrida.

Este foi o segundo triunfo do holandês no Circuito de Monza, casa da rival Ferrari. Max também se torna o primeiro piloto em cinco anos a vencer duas vezes na pista.

Mais nova terceira colocada do campeonato de construtores, a Ferrari conseguiu salvar ao menos o pódio com Sainz, mas não foi fácil; Leclerc cedeu à pressão de Pérez e sua tentativa de retaliação no fim da prova não rendeu.

O próprio espanhol também teve que fechar a porta para o mexicano a todo custo, mas não evitou a dobradinha da RBR na casa da escuderia italiana – que sofreu ainda com a briga de seus pilotos pelo terceiro lugar na volta 47.

A prova teve problemas antes mesmo de seu início de fato: Yuki Tsunoda, que largaria em 11º, parou no gramado da Parabolica com falha no motor da AlphaTauri. A largada foi abortada e a abertura da corrida postergada por 23 minuto; de 53 voltas, ela foi reduzida para 51.

A F1 retorna daqui a duas semanas em 17 de setembro, com o GP de Singapura, 15ª etapa da temporada. Veja calendário e possíveis contas para o tri de Verstappen.

A prova italiana foi marcada por duelos intensos, dos quais decorreram uma série de contatos e punições a pilotos como Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri e Logan Sargeant. A Mercedes e a McLaren se viram mais distantes de RBR e Ferrari, com isso, disputando as posições adjacentes abaixo da líder e da equipe da casa.

Entre os nomes no top 10, entretanto, destaca-se Alexander Albon, mais uma vez pontuando para a Williams ao largar em sexto e chegar em sétimo. Seu colega, Sargeant, chegou perto de pontuar pela primeira vez ao ocupar a 11ª colocação, mas foi punido no fim da prova.

Com o triunfo, Verstappen dispara na liderança do campeonato com 364 pontos, abrindo 145 sobre o vice-líder Pérez. Alonso permanece em terceiro mas vê Hamilton se aproximar, bastando seis pontos para superá-lo na tabela.

A RBR agora anota 583 pontos no Mundial de equipes que ainda tem a Mercedes como vice-líder, mas uma nova terceira força: Ferrari, que ultrapassa a Aston Martin com 228 pontos contra 217 da rival.

