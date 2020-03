Celebridades Mayra Cardi faz teste para coronavírus: “Comecei a sentir todos os sintomas”

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

“Eu fiz uma viagem com vários voos e muitas pessoas, muito frio, muito calor e voltei com uma leve tosse", disse Foto: Reprodução/Instagram “Eu fiz uma viagem com vários voos e muitas pessoas, muito frio, muito calor e voltei com uma leve tosse", disse (Foto: reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Mayra Cardi usou o seu perfil no Instagram na quinta-feira (19) para contar que está sentindo os sintomas do coronavírus. A coach relatou que já fez exames e aguarda o resultado para saber se foi infectada pelo Covid-19.

“Eu fiz uma viagem com vários voos e muitas pessoas, muito frio, muito calor e voltei com uma leve tosse. Quando temos um anjinho em casa todo cuidado é pouco”, disse ela, que continuou: “Todos estamos com medo do que vem acontecendo com o mundo de modo ‘geral’, mas a verdade é que o poder do pensamento tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo nos leva ao caos muito rapidamente!”.

Mesmo não temendo o resultado dos exames, Cardi se mostrou preocupada com a filha pequena, Sophia. “Quem me segue sabe que sou uma mãe super protetora, cuido da minha bebê em tempo integral, noite e dia, de maneira intensa. Sou medrosa, sou insegura e nunca acho que o que eu faço está bom o bastante, sempre acredito que poderia fazer mais e melhor! Eu não tenho medo de pegar o corona, mas tenho medo que meus filhos peguem como toda mãe”, declarou a musa fitness.

Para não ter nenhuma dúvida, ela fez o teste. “Comecei a sentir todos os sintomas do corona e fui fazer o teste”, disse Mayra afirmando que, até os exames serem entregues, não chegará perto dos filhos.

“Mas quando o resultado sair e com certeza não será nada eu nunca mais falarei do corona, assim como não falarei mais do que não quero, pois, não quero falar do que eu não gostaria de atrair pra mim! Muita força, muita luz, muita alegria, leveza e pensamento positivo para nós todos”, concluiu.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário