Mayra Cardi revelou em uma entrevista quais são as possibilidades que vê para sua vida amorosa no futuro depois se se separar do ator Arthur Aguiar no último mês de maio.

“Até então eu estava muito fechada, eu queria ficar com a minha própria companhia por pelo menos uns três anos, queria ter três anos sabáticos para evoluir mais intelectualmente, me dedicar a minha família. Mas no dia que eu voltei a falar com o Arthur liguei pro Léo e falei ‘algum amigo, pelo amor de Deus'”, contou Mayra durante um papo com Léo Dias e Lígia Mendes.

A coach seguiu o papo revelando estar aberta inclusive para relacionamento com mulheres, mesmo nunca tendo se envolvida com uma antes.

“Eu até brinquei ‘qualquer coisa, pode ser uma menina’. Eu estou tão traumatizada com meninos que super pode ser uma menina. Não tive experiência, mas estou aí. Estou falando super sério, me decepcionei muito com a raça masculina, eu não estou fechada para nada, estou falando super sério, sempre gostei muito de pessoas, gosto de ser humano, gosto de pessoas boas, de bom coração. Estou muito decepcionada com a raça masculina, não me fecho para a possibilidade de um relacionamento feminino”, completou.