Esporte Mbappé no Real Madrid e interesse do Milan; repercussões de Benzema

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Kylian Mbappé acabou de chegar ao Real Madrid, onde tem contrato até 2029 e uma multa de 1 bilhão de euros

O atacante Kylian Mbappé chegou ao Real Madrid na última janela de transferências, realizando um sonho de criança. Ele deixou o PSG sem custos, já que o seu contrato se encerrou e poderia escolher qualquer clube do mundo.

Vale destacar que Mbappé é um dos nomes que mais movimenta casas de apostas esportivas e o mercado da bola . Saiba quando apostar e quando parar.

Porém, uma notícia recente ganhou as manchetes principalmente da Itália, já que o jogador francês fez uma promessa que deixou os torcedores do Milan esperançosos de um dia contarem com o atleta em seu elenco.

O tradicional veículo de imprensa, Sky Itália, divulgou uma entrevista com Mbappé, em que o jogador destacou que tem um carinho antigo pelo Milan e que poderia jogar um dia em Milão.

“Você nunca sabe o que pode acontecer. Quando eu era criança, era um fã do Milan. Eu sempre disse que, se eu for para a Itália algum dia, vou jogar pelo Milan. Eu sempre assisto ao Campeonato Italiano, assisto a todos os jogos do Milan”, disse Mbappé.

Kylian Mbappé acabou de chegar ao Real Madrid, onde tem contrato até 2029 e uma multa de 1 bilhão de euros. Pelo clube espanhol, ele já soma 19 jogos com 10 gols e duas assistências.

Benzema fala sobre Mbappé

Karim Benzema fez história no Real Madrid e já foi companheiro de Seleção Francesa. Segundo o ex-Real, o seu compatriota precisa entender que mudou de posição e agora também é um centroavante.

O atleta que hoje defende o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, deu declarações sobre Mbappé e o Real Madrid em uma entrevista no programa “El Chiringuito”.

“Para mim, Mbappé não é um centroavante. Quando joga como atacante pela seleção, ele não tem um bom desempenho. Essa não é a sua posição. Mas pelo lado esquerdo, Vinicius está no mesmo nível que ele. Você não pode mover Vinicius para jogar como atacante ou pelo lado direito porque ele faz a diferença em cada partida pela esquerda. É um problema”, disse Benzema.

Portanto, como lembrado por Benzema, Vinicius Júnior é o ponta esquerda no Real Madrid, justamente a posição que Mbappé se sente mais confortável. Com isso, o jogador acaba flutuando, como um falso 9.

“Ancelotti sabe muito e encontrará uma maneira de solucionar isso. Mbappé não é um número 9. As pessoas exigem muito dele, colocando-o sob pressão. Isso não é o PSG. Cheguei com 21 anos, Kylian com 25. Não é a mesma coisa. Há muita pressão em Madrid. Ele precisa aprender a conviver com isso. Ele precisa fazer gols. Trouxeram ele para fazer gols. Ele tem habilidade para fazer isso”, completou.

Mbappé teve problemas revelados com Luís Enrique

A saída de Mbappé do Paris Saint-Germain teve diversos capítulos, entre eles, uma briga que envolveu o seu irmão e o treinador Luis Enrique. O jornal “L’Équipe” destacou que foram alguns conflitos motivados pela informação de que o craque não renovaria.

Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, deu ordens para o treinador reduzir os minutos de Mbappé em campo, mas como não foi atendido, pediu que tirasse Ethan, irmão do craque, da relação de jogos do time profissional. Kylian tomou as dores do irmão e acabou discutindo com o treinador.

Vale destacar que o PSG acabou até cortando o pagamento de salários e bonificações ao jogador, o que hoje é motivo de um processo na justiça, já que o atleta cobra os valores que chegam a cerca de R$ 300 milhões.

