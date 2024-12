Esporte Atlético-MG crava saída de jogadores e avalia possíveis reforços para 2025

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Quatro atletas já têm destino traçado pela diretoria do Galo Mineiro. Foto: Magno Ciqueira/Flickr Quatro atletas já têm destino traçado pela diretoria do Galo Mineiro. (Foto: Magno Ciqueira/Flickr) Foto: Magno Ciqueira/Flickr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Atlético Mineiro pode fechar o ano com chave de ouro ou de forma bem decepcionante. A equipe foi campeã do Campeonato Mineiro, vice da Copa do Brasil e está na final da Copa Libertadores.

Portanto, pode encerrar a temporada com o título da competição e a disputa do Mundial em seguida, ou apenas com a conquista Estadual. Em meio a isso, já planejam 2025 e quatro jogadores não ficam.

Como se vê frequentemente no futebol, as contratações do clube influenciam os palpites em operadores como a Novibet Apostas , sempre de olho no mercado da bola. Pratique o jogo seguro.

A decisão da Libertadores será no próximo sábado (30), em jogo único contra o Botafogo, disputado na Argentina. O campeão também garante uma vaga no Super Mundial de Clubes de 2025.

Quatro jogadores devem deixar o Atlético Mineiro

O Atlético Mineiro já definiu a saída de quatro jogadores para 2025, independentemente do desfecho da temporada atual. O zagueiro Maurício Lemos, o lateral-direito Mariano e os atacantes Alan Kardec e Eduardo Vargas não seguirão no Galo.

No caso de Maurício Lemos, que tem contrato até o fim de 2025, a diretoria busca uma forma de rescisão ou empréstimo para outra equipe. Já os contratos dos outros três jogadores se encerram no final de 2024.

Maurício Lemos chegou ao Atlético Mineiro em 2023, disputou 41 jogos naquela temporada, mas perdeu espaço em 2024, com apenas 15 partidas, muitas delas entrando no segundo tempo.

Mariano está no Galo desde 2020 e acumula 164 jogos pelo clube. Durante esse período, conquistou a Copa do Brasil, o Brasileirão , a Supercopa do Brasil e cinco Campeonatos Mineiros.

Eduardo Vargas chegou ao Atlético no mesmo ano que o lateral e possui os mesmos títulos, com exceção de um Campeonato Mineiro. O atacante soma 163 jogos, 31 gols e 14 assistências.

Por fim, Alan Kardec, que chegou ao Galo em 2022, disputou 51 jogos e marcou quatro gols, números considerados abaixo do esperado.

Mais uma chance perdida

O Atlético Mineiro teve a chance de conquistar a Copa Libertadores e garantir vaga no Mundial de Clubes 2024 e no Super Mundial de Clubes 2025 , mas a derrota na decisão encerrou essa possibilidade.

Sem o título, o clube não apenas perdeu a oportunidade de arrecadar mais recursos, como também corre o risco de ficar fora da próxima Libertadores . Isso pode impactar negativamente o planejamento financeiro e dificultar a atração de jogadores de renome, devido à ausência nas competições mais prestigiadas.

Embora tenha reduzido sua dívida para R$ 1,3 bilhão com a implementação da SAF e aportes significativos, a derrota na final da Libertadores adiciona pressão ao planejamento financeiro do Galo.

Sem os recursos adicionais que poderiam vir com o título e a participação em torneios internacionais, a gestão precisará ser ainda mais rigorosa para garantir competitividade no elenco enquanto ajusta despesas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/atletico-mg-crava-saida-de-jogadores-e-avalia-possiveis-reforcos-para-2025/

Atlético-MG crava saída de jogadores e avalia possíveis reforços para 2025

2024-12-16