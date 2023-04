Futebol Mbappé quer jogar no Real Madrid em 2024 e se oferece ao clube espanhol

Por Redação O Sul | 31 de março de 2023

Mbappé esteve muito próximo de vestir a camisa do Real Madrid no ano passado. (Foto: Reprodução)

A novela envolvendo uma possível transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (31). Segundo o diário espanhol As, o astro do Paris Saint-Germain se ofereceu para ir ao clube madrilenho em 2024, mas a diretoria merengue se recusa a fazer negócio com os franceses e só aceita contratar o jogador se ele estiver livre no mercado.

A publicação dá conta de que Mbappé tem uma cláusula e seu contrato com o PSG que permite a sua liberação ao fim da próxima temporada caso o time não vença a Liga dos Campeões. Em maio do ano passado, o atacante de 24 anos da seleção francesa assinou novo vínculo até 2025 após longa novela pela renovação.

Mbappé esteve muito próximo de vestir a camisa do Real Madrid no ano passado, mas decidiu ficar no PSG para se tornar o rosto do projeto esportivo do clube francês e passar a ser o jogador mais bem pago do futebol mundial. Segundo ranking divulgado pelo L’Équipe, o atacante recebe mensalmente 6 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões), quase o dobro do que o PSG paga a Neymar e Lionel Messi.

A lua de mel de Mbappé com a diretoria parisiense não durou muito tempo e o jogador já não estaria mais satisfeito no clube. Ao fim do ano passado, o jornal espanhol Marca e rádio francesa RMC afirmaram que o atacante se sentiu traído pelo clube por não ter suas exigências atendidas, como por exemplo contratações e protagonismo no elenco – esta última podendo acarretar nas saídas de Neymar e Messi.

Acontece que o desejo do jogador em se transferir para o Real Madrid esbarra na relação ruim entre as diretorias, causada pelo desgaste nas duas tentativas dos espanhóis em contratar o craque. Em 2021, o Real chegou a oferecer 200 milhões de euros, mas o PSG bateu o pé e não fechou negócio. No ano seguinte, o atleta poderia chegar sem custos à equipe madrilenha pois estava em fim de contrato, mas o “fico” de Mbappé ocorreu após meses de conversas.

Com o reinado de Messi e Cristiano Ronaldo chegando ao fim, Mbappé é apontado como o grande jogador do futebol mundial na atualidade. O atacante é o maior artilheiro da história do PSG, com 202 gols – na atual temporada, são 31 gols em 33 jogos. Com a seleção francesa, foi vice-campeão da Copa do Mundo do Catar, marcando três gols na final contra a Argentina. Em 2018, com apenas 18 anos, foi o principal nome da conquista do bicampeonato da França no Mundial da Rússia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

2023-03-31