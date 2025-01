Futebol Mbappé rebate Neymar após declarações do brasileiro

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Neymar disse que teve desentendimentos com o atacante após a chegada de Messi ao PSG. Foto: Divulgação/PSG Neymar disse que teve desentendimentos com o atacante após a chegada de Messi ao PSG. (Foto: Divulgação/PSG) Foto: Divulgação/PSG

O atacante francês Mbappé, do Real Madrid, preferiu não se envolver em polêmicas ao rebater críticas de Neymar. Em declaração na semana passada, o brasileiro abriu o jogo sobre a relação com o camisa 9 madrilenho durante passagem pelo Paris Saint-Germain.

“A verdade é que não tenho nada a dizer. Estou muito concentrado no que faço aqui no Madrid. Tenho muito respeito pelo Neymar”, disse Mbappé em entrevista à TNT Sports.

O astro destacou os bons momentos que viveu ao lado do brasileiro. “Posso falar muitas vezes sobre ele, mas quero lembrar o positivo, de um jogador único na história do futebol e de todos os momentos que passamos. Sorte para o Neymar e para toda a sua família e amigos.”

O pronunciamento de Mbappé veio após Neymar revelar em entrevista à TV Romário que teve desentendimentos com o atacante após a chegada de Messi ao PSG.

“Tenho meus negócios com ele, a gente teve uma briguinha. Foi um menino que no começo foi fundamental. A gente teve bons anos de parceria. Quando veio o Messi, acho que ele ficou um pouco enciumado, acho que não queria me dividir com ninguém. Aí começaram as brigas, as mudanças de comportamento”, afirmou o jogador do Al-Hilal.

Neymar também afirmou que o que impediu o sucesso do PSG, mesmo com o trio de peso formado por ele, Mbappé e Messi, foi o ego de alguns jogadores. “Ego é bom, só que você tem que saber que não joga sozinho. Tem que ter o outro cara do lado. Ego era de quase todo mundo. Não tem como dar certo”, criticou.

