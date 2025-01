Mundo Michelle e Eduardo Bolsonaro ficam fora do Capitólio durante posse de Trump

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Eduardo e Michelle representaram Bolsonaro no evento. Foto: Reprodução Eduardo e Michelle representaram Bolsonaro no evento. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) não acompanharam a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Capitólio junto a outras lideranças internacionais. Os aliados de Jair Bolsonaro (PL) representaram o ex-presidente — que não compareceu à cerimônia por estar com o passaporte retido.

Em nota, Eduardo Bolsonaro afirmou que devido à transferência da cerimônia para a Rotunda do Capitólio, apenas parlamentares desacompanhados de seus cônjuges, a família Trump, alguns ministros, CEOs de empresas estratégicas e chefes de Estado mais próximos puderam participar.

“Todos os demais convidados, incluindo o presidente do Paraguai e presidentes de partidos europeus, foram direcionados ao Capital One Arena”, disse o parlamentar.

Eduardo pontua também que “o cerimonial do Presidente Donald Trump deixou claro que, caso tivesse vindo, Jair Bolsonaro teria um lugar reservado na Rotunda do Capitólio, ao lado de Javier Milei e Giorgia Meloni, pois receberia tratamento de Chefe de Estado”.

“Entretanto, como ele foi impedido de vir, por uma questão protocolar, eu e Michelle fomos direcionados ao Capital One Arena e aos demais eventos, como o Liberty Ball e o Starlight Ball, ao qual compareceremos agora à noite por ser o mais restrito dos dois e nos garantir acesso ao Presidente Trump e seus colaboradores mais próximos”, afirmou o deputado.

O ex-presidente está com o passaporte apreendido desde fevereiro, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, devido à investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Ele foi indiciado nesse caso em novembro, mas nega as acusações.

Bolsonaro diz ter sido chamado para a posse de Trump a partir de um convite encaminhado por e-mail. Impedido de viajar aos Estados Unidos, ele foi representado pela esposa Michelle e pelo filho Eduardo, além de um grupo de até 30 parlamentares brasileiros aliados.

No domingo, a ex-primeira dama fez uma videochamada com o marido durante um jantar à luz de velas organizado para convidados de Trump, em Washington. O momento foi registrado em um vídeo publicado nas redes sociais por Eduardo. Essa maldade vai acabar, podem anotar”, escreveu o deputado na legenda do post.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ironizou o caso ao afirmar que Eduardo e Michelle “assistiram (a posse) pela TV, como Bolsonaro!”

“Leio na imprensa que Michelle e Eduardo Bolsonaro ficaram de fora do Capitólio durante cerimônia de posse de Trump. Assistiram pela TV, como Bolsonaro!”, escreveu Gleisi nas redes sociais. As informações são do portal de notícias O Globo.

