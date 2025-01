Grêmio Tudo pronto no Grêmio para o jogo de estreia no Campeonato Gaúcho de 2025

21 de janeiro de 2025

Partida contra o Brasil de Pelotas marcará a estreia de Gustavo Quinteros no comando do Tricolor. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Uma série de atividades no centro de treinamentos Luiz Carvalho, em Porto Alegre, marcou na manhã dessa terça-feira (21) o encerramento dos preparativos do Grêmio para a sua estreia no Campeonato Gaúcho de 2025. A caminhada em busca do oitavo título consecutivo na competição tem como primeiro adversário o anfitrião Brasil de Pelotas, em partida marcada para as 22h desta quarta no estádio Bento Freitas.

Sob forte calor, a abertura dos trabalhos se concentrou em exercícios de aquecimento, seguidos de treino físico com circuitos de exercícios de arranque, velocidade e mobilidade. Na sequência, a equipe titular foi submetida a simulações táticas, em duas partes distintas: no primeiro momento, em campo inteiro, situações de jogo em trabalhos de transição ao ataque com conclusões a gol, depois jogadas de bola parada em espaço reduzido.

A delegação embarcou às 14h para Pelotas, onde já se encontra concentrada. O time que estará no gramado no apito inicial não foi revelada pelo técnico argentino Gustavo Quinteros, que estreará no comando do Tricolor gaúcho.

Grenal

A Federação Gaúcha de Futebol agendou para as 19h de 8 de fevereiro (segundo sábado do mês) o primeiro Grenal do ano. Válido pela sexta rodada do Gauchão, o clássico nº 444 será disputado na Arena.

