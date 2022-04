Geral McDonald’s anuncia que o McPicanha vai voltar com novo nome

29 de abril de 2022

Segundo a empresa, o novo McPicanha não tinha picanha na composição do hambúrguer, e sim um molho com sabor mais acentuado de churrasco. (Foto: Reprodução)

Depois de anunciar que retiraria o Novo McPicanha do cardápio, o McDonald’s anunciou em post em uma rede social que o sanduíche voltará com novo nome, mas com o mesmo sabor.

A empresa admitiu que “vacilou” na escolha do nome e garantiu que o sanduíche “com a maior carne do Méqui e o delicioso molho sabor picanha está de volta”, sem informar data.

Em campanha publicitária e nas embalagens, a rede de fast-food usava o nome do corte nobre da carne, mas o hambúrguer não tinha picanha em sua composição, como admitiu o próprio McDonald’s.

“A partir desta sexta-feira, estamos retirando do cardápio os dois sanduíches da linha Novos McPicanha, em todos os restaurantes no país”, disse o McDonald’s em nota.

Segundo a empresa, o novo McPicanha não tinha picanha na composição do hambúrguer, e sim um molho com sabor mais acentuado de churrasco, após denúncia da página “Coma com os olhos”, veiculada no Instagram e no Facebook e que faz resenhas sobre comida.

Na quinta-feira, o Procon-SP notificou a rede, o Procon-DF suspendeu a venda do lanche no Distrito Federal e o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu um processo para analisar as peças publicitárias veiculadas.

“Na publicidade não há informação clara de que o hambúrguer contém qualquer porcentagem do corte bovino picanha. Então, a forma como o McDonald’s usa o nome ‘picanha’ em seu produto e na divulgação da campanha publicitária do sanduíche induzem ao entendimento de um produto composto pelo corte de carne picanha. Isso induz o consumidor ao erro e se caracteriza como publicidade enganosa”, explicou o diretor-geral do Procon-DF Marcelo Nascimento.

Já o Ministério da Justiça deu dez dias para que a rede esclareça a campanha publicitária feita para divulgar os novos lançamentos, para que seja analisado se as peças podem induzir o consumidor ao erro.

Segundo o ministério, diversas denúncias foram feitas nas redes sociais sobre o novo lanche informando que o produto não tem o sabor anunciado nos comerciais da rede de fast-food. “O Ministério preza pela justiça e segurança do brasileiro em todos os âmbitos, inclusive no direito do consumidor”, disse o ministro Anderson Torres.

O ministério informou que pretende analisar se a propaganda do produto induz o consumidor ao erro, já que, em sua composição, não há picanha. Por isso, o ministério solicita que a rede informe todos os ingredientes envolvidos na composição do hambúrguer e se, de fato, o consumidor foi informado sobre a falta da carne nobre em sua composição. Caso seja comprovada a falta de transparência com o consumidor, o ministério informa que existe a possibilidade de apreensão, suspensão e proibição do produto, multa ou até mesmo a cassação da licença do estabelecimento.

Após as reclamações, a rede de fast-food havia informado que, na linha recém-lançada, os “Novos McPicanha” têm sabor mais acentuado de churrasco e o “exclusivo molho sabor picanha”.

Segundo nota da empresa, o hambúrguer é produzido com um “blend de cortes selecionados”, com 100% carne bovina, e “no maior tamanho oferecido pela rede atualmente”.

A falta de picanha no sanduíche do McDonald’s virou alvo de queixas nas redes sociais e foi um dos assuntos mais comentados no Twitter na quinta-feira. As informações são do jornal O Globo.

