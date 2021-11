Política MDB decide lançar Simone Tebet no início de dezembro como pré-candidata a presidente

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2021

Um grande ato da Executiva Nacional do partido deve sacramentar a candidatura Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Um grande ato da Executiva Nacional do partido deve sacramentar a candidatura. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O comando do MDB decidiu lançar oficialmente, no início de dezembro, o nome da senadora Simone Tebet (MDB-MS) para a sucessão presidencial de 2022. Um grande ato da Executiva Nacional do partido deve sacramentar a candidatura.

A estratégia está sendo articulada pessoalmente pelo presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP). Com o lançamento da candidatura de Tebet, a legenda quer se colocar no debate da terceira via, principalmente depois da crise do PSDB com as prévias internas.

Segundo um dirigente do MDB, a legenda quer ocupar um espaço que está vago até o momento: entre todos os nomes colocados na disputa, não há uma única mulher.

O comando do partido está jogando alto na aposta. Um marqueteiro já foi contratado para auxiliar no lançamento do nome de Tebet. Ao mesmo tempo, a senadora está contando com a ajuda informal de uma economista e já iniciou uma agenda intensa. Nos últimos dias, a deputada jantou com empresários, com a comunidade judaica e com economistas.

O MDB também já começou a produzir um vídeo sobre a trajetória de Tebet, com destaque da sua atuação recente na CPI da Covid.

