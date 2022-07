Rio Grande do Sul MDB gaúcho adia para o fim do mês a decisão sobre candidatura ao governo do Estado

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Reunião dos emedebistas iria avaliar candidatura ao governo do Estado. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Impasse envolve o nome do deputado Gabriel Souza, também, cotado para vice do tucano Eduardo Leite. (Foto: Arquivo/AL-RS) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O MDB gaúcho cancelou a reunião que seria realizada neste domingo (10) para definir a manutenção ou desistência de encabeçar chapa ao governo do Rio Grande do Sul no pleito de outubro. Agora, caberá à convenção estadual da sigla – prevista para 31 de julho – deliberar sobre candidaturas do partido às eleições majoritárias e proporcionais.

A Executiva reforçou, ainda, a decisão do partido quanto à pré-candidatura do deputado estadual Gabriel Souza ao Palácio Piratini, já deliberada pelo diretório em 27 de março. Também recomendou o encaminhamento dessa posição ao colegiado na convenção.

O cancelamento foi comunicado por de meio de nota oficial da sigla: “Atendendo à solicitação das instâncias partidárias de todo o Rio Grande do Sul, a Executiva Estadual reunida extraordinariamente no início da noite desta sexta-feira (8) decidiu, por unanimidade, cancelar a reunião do Diretório Estadual prevista para o próximo domingo (10)”.

A definição sobre uma eventual candidatura de Gabriel Souza envolve um impasse no jogo de xadrez político-partidário. Como protagonistas, MDB e PSDB.

Isso porque a direção nacional tucana está disposta a apoiar o nome da senadora emedebista Simone Tebet (MDB-MS) na disputa pela Presidência da República, com uma condição: o MDB gaúcho abrir mão de encabeçar chapa ao Palácio Piratini, em favor do projeto de reeleição de Eduardo Leite (PSDB) – caso seja esse o desfecho, Souza pode aparecer como vice.

De acordo com fontes ligadas a esse contexto de indefinição, a ideia de aliança ainda é alvo de forte resistência por parte de líderes internos do MDB, inclusive por parte de veteranos como o ex-governador José Ivo Sartori, que comendou o Executivo gaúcho na gestão 2015-2018. Para esse segmento, a sigla precisa manter sua tradição eleitoral de apresentar candidatos próprios ao governo do Estado.

Disputa

As legendas podem mudar até o dia 5 de agosto suas respectivas indicações de postulantes ao governo gaúcho, prazo para realização das convenções partidárias. Até o momento, são considerados pré-candidatos nas eleições de 2 de outubro (e do dia 30 do mesmo mês, se houver necessidade de um segundo turno) os seguintes postulantes, em ordem alfabética:

– Beto Albuquerque (PSB).

– Edegar Pretto (PT).

– Eduardo Leite (PSDB).

– Gabriel Souza (MDB).

– Luis Carlos Heinze (PP).

– Onyx Lorenzoni (PL).

– Pedro Ruas (Psol).

– Rejane de Oliveira (PSTU).

– Ricardo Jobim (Novo).

– Roberto Argenta (PSC).

– Vieira da Cunha (PDT).

