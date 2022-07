Política MDB oficializa apoio a Lula em 11 Estados e tira palanques de Simone Tebet

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Isso aumenta a pressão para que o MDB desista da candidatura própria. Foto: Agência Senado Isso, aumenta a pressão para que o MDB desista da candidatura própria. (Foto: Agência Senado) Foto: Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Onze diretórios regionais do MDB confirmaram nesta segunda-feira (18) apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já no primeiro turno da eleição presidencial de outubro, deixando a candidata oficial do partido, a senadora Simone Tebet (MS), sem palanque nesses Estados.

O apoio de uma parte considerável do partido a Lula já havia sido fechado na semana passada, em um encontro do ex-presidente com o senador Eduardo Braga (MDB-AM), em Brasília. Faltava acertar ainda dois Estados, que foram fechados ao longo da semana.

Na lista, estão os Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Bahia, Espírito Santo, Ceará, Alagoas e Rio de Janeiro, que mandaram lideranças e presidentes dos diretórios para o encontro com o ex-presidente, incluindo nomes como Renan Calheiros (AL), Eunício Oliveira (CE) e Lúcio Vieira Lima (BA).

O acordo com PT para apoiar Lula já no primeiro turno deixa Tebet sem palanque em todos esses Estados. Além disso, aumenta a pressão para que o partido desista da candidatura própria, apesar de já ter sido anunciada, e da aliança com o PSDB, que deve apresentar o senador Tasso Jereissati (CE) como candidato a vice.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política